Будущий новичок «Динамо» Чавес вылетел в Россию

Будущий новичок московского «Динамо», хавбек Луис Чавес вылетел в Россию, чтобы окончательно оформить переход в новый клуб. Об этом сообщает журналист Уго Рамирес в соцсети – он поделился видеороликом с 27-летним полузащитником в аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок «Пачуки» прошёл у себя на родине медицинское обследование для перехода в новый клуб. По заверениям агента игрока Клаудио Курти финансовый вопрос сделки уже полностью решён.

Отметим, что параллельно «Динамо» работает над трансфером другого латиноамериканского игрока опорной зоны полузащиты – Хорхе Карраскаля из ЦСКА.