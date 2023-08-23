Осинькин рассказал о состоянии Писарского

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился информацией о состоянии форварда команды Владимире Писарском.

«Он уже вышел на следующий этап восстановления, начинает бегать по полю. Но пока в общей группе не занимается», — рассказал Осинькин порталу «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне 27-летний Писарский пока не принимал участия в матчах из-за травмы.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 27 августа. Встреча шестого тура Российской премьер-лиги между самарцами и «Балтикой» начнется в 17:30 по московскому времени.

Напомним, на данный момент команда Игоря Осинькина занимает седьмое место в РПЛ, набрав 8 очков.

