Агент Барбоза: «Карраскаль будет играть большую роль в «Динамо»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал вероятный уход Хорхе Карраскаля из московского ЦСКА в «Динамо». Ранее сообщалось, что колумбиец очень близок к переходу в другой московский клуб.

«Динамо» оценивает игрока хорошо, в клубе знают о его качествах и рассчитывают использовать его в чемпионате. Раз речь идёт о 8 млн евро, то это большая сделка. Без сомнения, у «Динамо» к Карраскалю большой интерес, в команде он сыграет важную роль», - цитирует Барбозу «РИА Новости».

Напомним, что Карраскаль является игроком «армейцев» с зимы 2022 года.