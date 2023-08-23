Угаров: «Урал» займёт десятое место в РПЛ»

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос о старте «Урала» в текущем сезоне чемпионата России.

«Меня не удивляет текущее положение «Урала». Это по началу, любая команда может, в зависимости от календаря. Но просто так сложились обстоятельства. В итоге, я думаю, «Урал» займет 10-11 место», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

«Урал» набрал 13 очков за пять туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

26 августа команда Виктора Ганчаренко сойдется в непростом противостоянии с «Зенитом». Встреча шестого тура РПЛ должна будет начаться в 15:00 по мск.



