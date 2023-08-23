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​Тарханов - о трансфере Карраскаля: «ЦСКА точно выиграет, раз клуб получит деньги» эксклюзив

23 Августа 2023 • 17:31 Комментировать (1)
Оренбург
...
ЦСКА Москва
1 4.05 X 4.00 2 1.80
25.08 17:30

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе полузащитника «красно-синих» Хорхе Карраскаля в «Динамо».

- С вашей точки зрения, все три стороны выиграют от этого трансфера?

- ЦСКА точно выиграет, раз клуб получит деньги. Как Хорхе проявит себя - это спорный вопрос. Вроде начинал он неплохо, но потом перестал попадать в состав.

- По функционалу он похож на ушедшего Арсена Захаряна?

- В чём-то похож. Оба активные дриблёры с хорошим ударом, сходство есть. Наверное, его взяли на замену Захаряну.

- Вам не кажется, что после его ухода у ЦСКА возникнут вопросы с поиском игры в атаке?

- Пока не могу сказать, ничего не ясно. В футбол Лички он должен вписаться.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Александр Тарханов Хорхе Карраскаль
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Комментарии (1)
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StarDin
23 Августа 2023 в 18:23
Тархан сдулся, постарел.....
На Евро-Футболе:
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