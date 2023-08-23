«Урал» может отобрать очки у «Зенита» — Угаров

Экс-игрок «Зенита» Денис Угаров высказался о предстоящем матче шестого тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» примут «Урал».

«Может ли «Урал» отобрать очки у «Зенита» на его поле? Конечно. Если он забрал очки у ЦСКА и «Спартака», то почему у «Зенита» не может? Все будет зависеть от того, как сложится игра от «Зенита», а не от «Урала», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

После пяти туров «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. «Зенит» располагается на четвертой позиции, имея в своей копилке 10 баллов.

Очная встреча «Зенита» и «Урала» состоится 26 августа. Начало поединка запланировано на 15:00 по мск.