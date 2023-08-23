Влут скоро вернётся в расположение «Урала»

Нападающий Рай Влут в новом сезоне за «Урал» ещё не играл. В конце весны он перенёс операцию на пяточной кости, после чего начал восстанавливаться. О ситуации 28-летнего нидерландца рассказали в пресс-службе клуба из Екатеринбурга.

«Рай Влут ещё дома, в Нидерландах. Но скоро он приедет в расположение команды. Когда вернётся в Екатеринбург? Пока нет информации», - ответ пресс-службы «шмелей» приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Всего за «Урал» Рай Влут провёл 25 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов.

Отметим, что после пяти туров чемпионата России «Урал» делит с «Краснодаром» лидерство в турнирной таблице. Команды набрали по 13 очков. Ближайший матч «шмели» проведут в субботу, 26 августа, - против «Зенита» на выезде.