Игонин: «Уровень Вендела оценивать рано»

Бывший игрок «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин высказался о главном герое дерби питерцев против «Спартака» - полузащитнике Маркусе Венделе. Именно он отправил в ворота Ильи Свинова два забитых мяча.

«Сегодня рано оценивать уровень Вендела лишь по телевизионной картинке и пусть даже по двум мячам в ворота «Спартака». Истинно оценить его может лишь тренерский штаб, компетенции у Семака намного выше», - делится Игонин с Bobsoccer.

Напомним, что бразилец позже многих своих партнёров по команде начал готовиться к сезону. На протяжении июля-августа было много слухов о возможной продаже легионера.

«За победу над «Спартаком» Вендела надо поблагодарить, но бесповоротно говорить, что он молодец, я бы не стал – он способен на большее», - добавил Игонин.