Смородская — о спаде Писарского: «Дело в человеческих качествах»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

«Я бы не делала выводов о том, что он закончился, как футболист, но его карьера идет с горы, это очевидно. Причины? Личные. Дело в человеческих качествах, они у него не лучшие», — заявила Смородская «РБ Спорту».

В текущем сезоне 27-летний Писарский на поле не появлялся. Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь баллов.

27 августа подопечных Игоря Осинькина ждет домашняя встреча с «Балтикой». Начало матча шестого тура РПЛ запланировано на 17:30 по мск.