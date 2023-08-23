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Стипиди: «Федотов в ЦСКА никому не позволит качать права, а у Карраскаля может лучше получиться с Личкой» эксклюзив

23 Августа 2023 • 17:12 Комментировать (2)

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением насчёт ожидаемого перехода колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в другой московский клуб «Динамо».

- Если Карраскаль действительно перейдёт в «Динамо», никто не будет плакать, потому как все понимают, что у него что-то происходило или происходит с тренером. Бывают моменты, когда даже хороший футболист не находит общего языка с тренером или не понимает его. А Федотов – это достаточно солидный и сильный тренер, который не будет терпеть футболиста, недовольно машущего лапками, когда его меняют. Я думаю, причина в первую очередь в этом. Федотов не позволит ни одному игроку в своей команде качать права. А у Карраскаля, возможно, лучше получится в «Динамо» с Личкой. Он достаточно хороший футболист. И Гинер не будет чинить ему препятствий в переходе в другой клуб. Как он дал в своё время Чалову пойти поиграть в Швейцарии, например.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Хорхе Карраскаль Павел Стипиди
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Комментарии (2)
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StarDin
23 Августа 2023 в 18:23
Федот да не тот. ЛИЧКА СПРАВИТСЯ
ингерман
23 Августа 2023 в 18:07
ай для сисек федоц акажеца не тот.. слабый тренир.. кхе..
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