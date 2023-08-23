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Агент Бальде: «Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в «Спартаке»

23 Августа 2023 • 17:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, высказался об игровом времени своего клиента.

«Конечно, Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в команде. Но он профессионал, поэтому принимает решение главного тренера», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями. Стоит отметить, что в последних четырех играх Бальде не выходил на поле, а на встречу с «Зенитом» нападающий не попал в заявку.

Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бальде в 2,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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