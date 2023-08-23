Игонин уверен, что «Зенит» обыграет «Урал»

Бывший футболист Алексей Игонин дал свой прогноз на один из самых интересных матчей шестого тура РПЛ. А именно игру «Зенита» и «Урала», что пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Прогноз на игру? 2:0 в пользу петербуржцев. Я уверен в возможностях «Зенита». Никто не знает, как будут складывать обстоятельства на поле, но у «Зенита» сейчас есть всё, чтобы спокойно обыграть «Урал», - цитирует Игонина Bobsoccer.

Напомним, в минувшем туре оба клуба одержали свои победы. «Зенит» расправился в Москве со «Спартаком» (3:1), а «Урал» в гостях переиграл «Балтику» - 1:0.

На данный момент уральцы вместе с «Краснодаром» возглавляют турнирную таблицу РПЛ – у клубов по 13 баллов. «Зенит» с 10 очками на четвёртом месте.