Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из «армейского» клуба в стамбульский «Бешикташ».

- Если сейчас у кого-то появляется возможность поехать попробовать свои силы в другом чемпионате, то почему нет? Вернуться тот же Зайнутдинов всегда успеет, я думаю.

- Агент Бактиёра намекает, что у него есть перспективы пойти дальше в чемпионат из топ-5.

- Ну да, турецкая лига выглядит как плацдарм, чтобы в дальнейшем при условии прогресса уехать оттуда дальше в Европу. Но для этого надо сначала проявить себя в Турции.

- По сравнению с российским чемпионатом как оцениваете турецкий?

- Сложно так однозначно сказать. Там тоже есть иностранцы, достаточно квалифицированные футболисты. Ну и самое главное, турецкие клубы участвуют в еврокубках, а мы пока себе это позволить не можем. В общем, Зайнутдинову, как говорится, все карты в руки. Всё зависит от него.