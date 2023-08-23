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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «Вернуться в РПЛ Зайнутдинов всегда успеет» эксклюзив

23 Августа 2023 • 16:53 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из «армейского» клуба в стамбульский «Бешикташ».

- Если сейчас у кого-то появляется возможность поехать попробовать свои силы в другом чемпионате, то почему нет? Вернуться тот же Зайнутдинов всегда успеет, я думаю.

- Агент Бактиёра намекает, что у него есть перспективы пойти дальше в чемпионат из топ-5.

- Ну да, турецкая лига выглядит как плацдарм, чтобы в дальнейшем при условии прогресса уехать оттуда дальше в Европу. Но для этого надо сначала проявить себя в Турции.

- По сравнению с российским чемпионатом как оцениваете турецкий?

- Сложно так однозначно сказать. Там тоже есть иностранцы, достаточно квалифицированные футболисты. Ну и самое главное, турецкие клубы участвуют в еврокубках, а мы пока себе это позволить не можем. В общем, Зайнутдинову, как говорится, все карты в руки. Всё зависит от него.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Денис Попов Чемпионат Турции Бактиёр Зайнутдинов трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 турецкая Суперлига
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