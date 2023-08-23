Непомнящий: «Зенит» до сих пор является главным претендентом на чемпионство

Известный российский наставник Валерий Непомнящий высказался об игре питерского «Зенита» на старте Российской премьер-лиги сезона-2023/24.

Специалист отметил, что Сергей Семак пытается построить новую команду с новым составом, и, по его мнению, такой не яркий старт является нормальным процессом, так как меняется команда игры.

«Зенит» в любом случае не перестал быть главным претендентом на чемпионство. У петербуржцев сильнейший состав и очень длинная скамейка», - приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После пяти туров команда с берегов Невы занимает четвёртое место в турнирной таблице с десятью очками в активе.