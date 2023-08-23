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Мусагалиев — о шутках Дзюбы: Его юмор нужно разглядывать с лупой

23 Августа 2023 • 16:45 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
27.08 20:00

Российский шоумен Азамат Мусагалиев высказался о шутках форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«У Дзюбы нет стиля шуток. Он говорит все подряд и очень много. В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой. Хотя, бывает, у него и выстреливает», — приводит слова Мусагалиева издание «Спорт-Экспресс».

Как известно, Мусагалиев является болельщиком московского «Спартака» и одним и создателем медийного клуба «ФК 10».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Следующий матч «Локомотив» проведет 27 августа против «Сочи». Игра шестого тура РПЛ должна будет стартовать в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Азамат Мусагалиев
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