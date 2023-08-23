Булыкин сомневается, что «Краснодар» — претендент на чемпионство

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о результатах «Краснодара» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» неплохо стартовал, это нужно признать. Но я не думаю, что они будут бороться за чемпионство в этом сезоне. За медали — да, но за золото вряд ли», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что сейчас важно, как «быки» покажут себя в предстоящих матчах, им необходимо поддерживать набранный темп.

После пяти туров подопечные Владимира Ивича возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков.

Предстоящим соперником «Краснодара» станет «Факел». Встреча шестого тура чемпионата России пройдет 25 августа и начнется в 20:00 по мск.