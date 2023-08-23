Медведев назвал галлюцинациями слухи об интересе «Зенита» к Педро

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев кратко высказался о новости, что команда с берегов Невы заинтересована в услугах нападающего бразильского «Фламенго» Педро.

«Галлюцинации», - заявил он в разговоре с «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что питерская команда готова потратить на игрока национальной сборной Бразилии 25 миллионов евро.

Контракт 26-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро

В текущем сезоне Педро принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.