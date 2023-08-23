Агент Клаудиньо отреагировал на интерес со стороны французского топ-клуба

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из клуба.

Ранее появилась информация о том, что ведущий клуб чемпионата Франции заинтересован в услугах бразильского хавбека.

«Клаудиньо интересовался клуб Лиги 1? Это неправда. Есть ли интерес к Клаудиньо? Только запросы», — цитирует агента «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 миллионов евро.