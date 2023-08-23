Агент Дивеева рассказал о состоянии защитника

Агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался о состоянии своего клиента.

Агент отметил, что игрок на данный момент проходит курс реабилитации.

«Я думаю, что он еще недолго будет пользоваться костылями. Игорь держится. Восстановление тоже часть его работы», - приводит слова Еремина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 23-летний футболист получил повреждение в матче за Суперкубок России против питерского «Зенита», а в конце июля перенёс операцию.

Дивеев точно не поможет своей команде до конца календарного года. Ожидается, что он будет доступен на зимних сборах.