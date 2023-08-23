Динияр Билялетдинов — о результатах «Спартака»: Все ожидания, это наши проблемы

Экс-футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос о результатах «красно-белых» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Я как человек футбольный никогда ничего ни от кого не ожидаю. Все эти ожидания, это как сказал мэтр: «Это наши проблемы», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.

После пяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать девять очков.

Предстоящий матч команда Гильермо Абаскаля проведет 26 августа. Встреча шестого тура РПЛ с «Ахматом» должна стартовать в 19:30 по московскому времени.