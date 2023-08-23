Колосков — о Миранчуке: «Лучше играть в РПЛ, чем сидеть на лавке в чемпионате Италии»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению Колоскова, если в «Аталанте» не рассчитывают на Миранчука, то россиянину будет лучше вернуться в РПЛ, так как в его возрасте очень важна игровая практика.

«Если не будет предложений от других итальянских клубов, то надо возвращаться в Россию. Лучше играть в РПЛ, чем сидеть на лавке в чемпионате Италии. Ничего зазорного тут нет», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон 27-летний Миранчук провёл на правах аренды в «Торино». Полузащитник принял участие в 31 матче туринского клуба, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.