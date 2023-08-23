Личка - о трансферах «Динамо»: Ещё два игрока включатся в нашу команду

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что в ближайшее время ожидает усиления.

Специалист отметил, что уверен, что в ближайшее время два футболиста пополнят стан «бело-голубых».

«Не сомневаюсь, что к нам придут качественные игроки, которые помогут «Динамо» улучшить технические и тактические качества на поле. Этого может быть достаточно», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что состав столичного клуба могут пополнить Хорхе Карраскаль и опорный полузащитник сборной Мексики Луис Чавес, который в социальной сети сообщил, что находится на пути в Россию.