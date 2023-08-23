Дьяков: «Кордоба и Сперцян – это системообразующие игроки «Краснодара»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о роли Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы в «Краснодаре».

«Краснодар» играет командно и слаженно, естественно, Кордоба и Сперцян – это системообразующие игроки команды. Поэтому, от них нужно ожидать результативных действий», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

В текущем сезоне нападающий «быков» Кордоба принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи. Армянский хавбек Сперцян сыграл в шести играх нынешней кампании, забил три гола и отдал два ассиста.

После пяти туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.