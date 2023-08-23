Агент защитника «Динамо» Майсторовича рассказал о состоянии игрока

Агент защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича Александар Важич высказался о состоянии своего клиента.

Агент отметил, что серб начал тренировочный процесс, но не в полную силу, но к концу декабря он будет готов на 95%.

«Надеюсь, он сможет играть с самого начала второй части сезона. Майсторович приступил к беговым занятиям, но в небольших объемах, занимается с фитнес-тренером», - приводит слова Важича «РБ Спорт».

Напомним, что в конце прошлого сезона 18-летний футболист получил разрыв крестообразных связок. Он провел десять матчей.