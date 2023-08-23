​«Локомотив» не начал переговоры с Ненаховым – агент

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Максимом Ненаховым, дал комментарий по поводу будущего игрока. По словам агента, клуб ещё не начал переговоры о пролонгации контракта.

«Переговоры по Максиму Ненахову ещё не начались. Дальнейшие перспективы зависят от «Локомотива». Максим готовится к каждой игре, выкладывается и доказывает свою состоятельность в каждом матче», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Агент отметил, что Ненахов хотел бы продолжать выступать за «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова.

Максим Ненахов перебрался в «Локомотив» летом 2021 года. С тех пор защитник провёл 49 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров. Действующий контракт Ненахова рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Ближайший матч, против «Сочи», «Локомотив» проведёт 27 августа.