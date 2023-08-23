Агент Головина Клюев считает, что российским футболистам необходимо стремиться в Европу

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о участившихся случаях отъезда российских футболистов в Европу.

«Это хорошая тенденция, потому что и Ла Лига, и Лига 1 — это ведущие европейские чемпионаты, это тот уровень, где играют сильнейшие, где можно постоянно прогрессировать. Ребятам хочется пожелать удачи и раскрыться в новых клубах», — цитирует Клюева Metaratings.

Напомним, текущим летом экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев перешёл во французский «Гавр», а Арсен Захарян сменил «Динамо» на «Реал Сосьедад».

Головин же выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл за монегасков два матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.