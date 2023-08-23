Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глава РФС Дюков высказался о возможном снятии санкций с России

23 Августа 2023 • 15:43 Комментировать

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, высказался о возможном снятии футбольных санкций с России.

Дюков сказал, что в настоящий момент есть положительная динамика в отношении судей, делегатов и инспекторов. Глава РФС выразил надежду на то, что через какое-то время УЕФА пойдёт на следующий шаг. При этом Дюков отметил, что сразу весь российский футбол вряд ли вернётся. Президент РФС надеется на постепенное возвращение клубов или сборных.

«Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдёт в этом году», - сказал Дюков, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Как известно, клубы РПЛ сейчас не участвуют в еврокубках, а сборные могут проводить только товарищеские матчи.

Отметим, что в начале сентября российский арбитр Сергей Карасёв поедет на сбор судей УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
16:25 · Россия. Премьер-лига
Медведев назвал галлюцинациями слухи об интересе «Зенита» к Педро
16:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо отреагировал на интерес со стороны французского топ-клуба
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева рассказал о состоянии защитника
16:12 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов — о результатах «Спартака»: Все ожидания, это наши проблемы
16:05 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Миранчуке: «Лучше играть в РПЛ, чем сидеть на лавке в чемпионате Италии»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Личка - о трансферах «Динамо»: Ещё два игрока включатся в нашу команду
16:00 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Кордоба и Сперцян – это системообразующие игроки «Краснодара»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Агент защитника «Динамо» Майсторовича рассказал о состоянии игрока
15:49 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» не начал переговоры с Ненаховым – агент
15:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Головина Клюев считает, что российским футболистам необходимо стремиться в Европу
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Глава РФС Дюков высказался о возможном снятии санкций с России
15:28 · Россия. Премьер-лига
Помазун: «Согласен, что для болельщиков ЦСКА переход Фернандеса в «Зенит» — это удар в спину»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Игроков «Зенита» и ЦСКА проверили на допинг
15:15 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Абаскаль мало внимания уделяет игре в обороне»
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев мечтает создать детскую лигу
Все новости
Рекомендуем