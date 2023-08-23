​Глава РФС Дюков высказался о возможном снятии санкций с России

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, высказался о возможном снятии футбольных санкций с России.

Дюков сказал, что в настоящий момент есть положительная динамика в отношении судей, делегатов и инспекторов. Глава РФС выразил надежду на то, что через какое-то время УЕФА пойдёт на следующий шаг. При этом Дюков отметил, что сразу весь российский футбол вряд ли вернётся. Президент РФС надеется на постепенное возвращение клубов или сборных.

«Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдёт в этом году», - сказал Дюков, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Как известно, клубы РПЛ сейчас не участвуют в еврокубках, а сборные могут проводить только товарищеские матчи.

Отметим, что в начале сентября российский арбитр Сергей Карасёв поедет на сбор судей УЕФА.