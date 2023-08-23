Помазун: «Согласен, что для болельщиков ЦСКА переход Фернандеса в «Зенит» — это удар в спину»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий сейчас на правах аренды в составе «Урала», поделился мнением о переходе бывшего защитника «армейцев» Марио Фернандеса в «Зенит».

По мнению Помазуна, Фернандес не смог договориться о возвращении в ЦСКА, поэтому сделал выбор в пользу «Зенита».

«Если он хотел вернуться в Россию, ему поступило предложение, то это его выбор. Согласен, что для болельщиков, можно сказать, удар в спину, потому что все поддерживали, все верили. Но так произошло! Это жизнь», — приводит слова Помазуна «Матч ТВ».

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе «красно-синих» защитник трижды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка страны.