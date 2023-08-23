Игроков «Зенита» и ЦСКА проверили на допинг

В июле Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг четырёх игроков из клубов Премьер-лиги. В этот список вошли два футболиста ЦСКА и два футболиста «Зенита» - Игорь Дивеев, Никита Ермаков, Дмитрий Чистяков и Андрей Мостовой. Соответствующей информацией делится ТАСС.

В новом чемпионате России прошло пять туров. На текущий момент место на вершине турнирной таблицы делят «Краснодар» и «Урал», которые смогли набрать по 13 очков. Сразу за ними следуют «Динамо» и «Зенит», имеющие в своих карманах по 10 баллов. Топ-6 замыкают ЦСКА и «Спартак», у которых по 9 очков в активе.

Матчи шестого тура Премьер-лиги пройдут 25, 26 и 27 августа.