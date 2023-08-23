Кузьмичёв: «Абаскаль мало внимания уделяет игре в обороне»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о переходе в московский клуб защитника Срджана Бабича.

По мнению эксперта, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уделяет мало внимания игре в обороне.

«Дело не в том, поможет Бабич защите или нет. Абаскаль мало внимания уделяет игре в обороне. Именно тактически недорабатывают футболисты. Если Абаскаль понимает, что Литвинов будет играть в центре поля, тогда Бабич подойдёт для ротации», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний Бабич перешёл в «Спартак» нынешним летом из «Альмерии» за 5 миллионов евро. В составе «красно-белых» сербский защитник пока не провёл ни одного официального матча.

В ближайшем шестом туре РПЛ «Спартак» встретится с «Ахматом». Эта игра состоится 26 августа и начнётся она в 19:30 по московскому времени.