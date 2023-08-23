​Акинфеев мечтает создать детскую лигу

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев мечтает создать детскую футбольную лигу. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», об этом футболист 37-летний футболист заявил на Кубке Игоря Акинфеева, проходившем 21 и 22 августа.

Отметим, что за первую команду ЦСКА Акинфеев провёл 744 официальных матча. В них вратарь пропустил 667 голов.

Ближайшую игру Премьер-лиги ЦСКА проведёт в пятницу, 25 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Оренбурга» на поле соперника. Матч стартует в 17:30 по московскому времени.

После пяти туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в таблице с девятью очками.