Тарханов: «Ивич меняет игру «Краснодара», команда стала более организованной»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Краснодара» на старте текущего сезона.

Напомним, после пяти туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков. Тарханов отметил, что с приходом на тренерский мостик «быков» Владимира Ивича команда стала более организованной при игре в обороне.

«Понятно, что Ивич меняет игру команды, но частичка прежнего «Краснодара» остаётся. Они умеют контролировать мяч, здорово проводят атаки. Команда стала более организованной. В обороне они стали намного лучше», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 25 августа против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.