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​Дзюба показал, что ему подарили на день рождения видео

23 Августа 2023 • 15:00 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
27.08 20:00

Во вторник, 22 августа, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отпраздновал свой 35-й день рождения. Теперь футболист опубликовал видео, показав подарки, которые получил. Дзюба также поблагодарил болельщиков за тёплые слова.

«Чувствую себя на 22. Ещё, как говорится, пошумим», - сказал Дзюба на видео.

 

Напомним, что из-за полученного повреждения Артём Дзюба пропустил несколько последних матчей «Локомотива».

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 27 августа, - против «Сочи» на выезде. После пяти сыгранных туров «железнодорожники» имеют шесть очков в активе.

​«Избили деда»: «Локомотив» показал фото с Дзюбой

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Локомотив Москва Артём Дзюба
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