​Смолов не тренировался в общей группе «Динамо»

В среду «Динамо» проводило тренировку в рамках подготовки к матчу шестого тура Премьер-лиги против «Рубина». Нападающий московской команды Фёдор Смолов не занимался в общей группе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что в игре прошлого тура против ЦСКА (победа «Динамо» 2:1) именно Смолов забил победный гол, реализовав пенальти.

Матч между «Рубином» и «Динамо» пройдёт в Казани в субботу, 26 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 17:30 по московскому времени.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги с 10 очками.