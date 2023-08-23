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Игонин: «У «Зенита» есть всё, чтобы спокойно обыграть «Урал»

23 Августа 2023 • 14:50 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о предстоящем матче шестого тура РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Уралом».

По мнению эксперта, «Зенит» одержит уверенную победу со счётом 2:0.

«2:0 в пользу петербуржцев. Я уверен в возможностях «Зенита». Да, игра есть игра, никто не знает, как будут складывать обстоятельства на футбольном поле, однако у «Зенита» есть всё, чтобы спокойно обыграть «Урал», — приводит слова Игонина Bobsoccer.

Отметим, что после пяти туров РПЛ «Урал» занимает второе место в турнирной таблице, опережая четвёртый «Зенит» на три очка. Очное противостояние этих команд состоится 26 августа в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Алексей Игонин
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