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Щербаченко: «Краснодар» перестроился с д'Артаньянского футбола на прагматичный, раньше у Галицкого такого не было» эксклюзив

23 Августа 2023 • 14:41 Комментировать

Известный специалист Фёдор Щербаченко, тренировавший в прошлом «Кубань», «Мордовию» и «Ротор», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление в чемпионате России «Краснодара», который лидирует в турнирной таблице после 5 туров, имея 13 очков – поровну с «Уралом».

- Сейчас для решения задач на первый план во многом выходит прагматизм. И «Краснодар» немножко изменился, перестроившись с такого д'Артаньянского футбола на более строгий в плане дисциплины, более нацеленный на достижение результатов. Раньше я не мог себе представить, что «Краснодар» при Галицком будет так играть. Раньше в команде у Сергея Николаевича была ставка на зрелищность, на атаку, на большое количество моментов, а прагматичный футбол ни при одном тренере не поощрялся.

В матче с «Пари НН» игра «Краснодара» получилось серой, однако он сумел выиграть. Против «Локомотива» «Краснодар» выглядел лучше и заслуживал победу. Но когда-то потеря очков должна была случиться, тем более если не хватает концентрации и внимания в концовках, как в зоне подбора после вброса аута перед красивым голевым ударом Антона Миранчука. Баланс, как говорится, имеет свойство сохраняться, поэтому где-то убывает, а где-то прибывает. В целом «Краснодар» показывает приличный уровень игры, но без запаса прочности. Впрочем, запас прочности сейчас есть мало у кого в Европе, а в российском чемпионате его нет ни у кого.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Щербаченко Чемпионат России Сергей Галицкий РПЛ
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