Смородская: «Я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что известный в прошлом футболист Александр Мостовой способен стать хорошим тренером.

Напомним, вчера, 22 августа, 55-летний Мостовой приступил к обучению на тренерскую лицензию.

По словам Смородской, большим тренером может стать как человек, никогда не игравший на профессиональном уровне, так и легендарный в прошлом футболист.

«Рано говорить, когда человек только начал учиться. Посмотрим. Но я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Отметим, что в период своей игровой карьеры Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Кан», «Страсбург», «Бенфика», «Сельта» и «Алавес». В составе сборной России полузащитник провёл 51 матч, в которых забил 10 голов.