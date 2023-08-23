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Смородская: «Я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером»

23 Августа 2023 • 14:39 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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25.08 17:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что известный в прошлом футболист Александр Мостовой способен стать хорошим тренером.

Напомним, вчера, 22 августа, 55-летний Мостовой приступил к обучению на тренерскую лицензию.

По словам Смородской, большим тренером может стать как человек, никогда не игравший на профессиональном уровне, так и легендарный в прошлом футболист.

«Рано говорить, когда человек только начал учиться. Посмотрим. Но я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Отметим, что в период своей игровой карьеры Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Кан», «Страсбург», «Бенфика», «Сельта» и «Алавес». В составе сборной России полузащитник провёл 51 матч, в которых забил 10 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Ольга Смородская
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