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​Трансфер Карраскаля в «Динамо» находится в подвешенном состоянии

23 Августа 2023 • 14:33 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Переход атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» до сих пор не оформлен. Корреспондент «Матч ТВ» Вадим Матвеев сообщил, что ситуация находится в подвешенном состоянии.

«По имеющейся у нас информации, Хорхе даже ещё не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии», - слова Матвеева с тренировки «Динамо» приводятся на сайте «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги России против «Рубина». Команды сыграют в субботу, 26 августа.

Отметим, что в ЦСКА Хорхе Карраскаль переходил в феврале 2022 года. С тех пор он провёл 47 официальных игр, в которых забил семь голов и сделал семь голевых передач.

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