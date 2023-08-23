​Ташуев – о показателях в «Ахмате»: «По соотношению результата к бюджету мы и вовсе чемпионы»

Теперь уже бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев получил вопрос о своих статистических показателях. Специалисту сообщили, он стал рекордсменом грозненского клуба по проценту побед в Премьер-лиге (50%) и по среднему количеству очков за игру (1,6). Вопрос заключался в том, знали ли руководители «Ахмата» об этих показателях.

«По соотношению результата к бюджету мы и вовсе чемпионы страны. Статистику нашу в клубе знали, но она относится больше к прошлому сезону», - сказал Ташуев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что новым тренером «Ахмата» стал Мирослав Ромащенко. В первом матче под его руководством команда разгромила на своём поле «Оренбург» со счётом 4:0. Это был матч пятого тура Премьер-лиги.