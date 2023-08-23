Джикия: «Звал ли Жиго обратно в «Спартак»? Нет, не звал»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что поддерживает отношения со своим бывшим одноклубником Самуэлем Жиго.

«Да, мы общаемся с Жиго. Часто переписываемся, всё нормально. Звал ли его обратно в «Спартак»? Нет, не звал», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Напомним, Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В общей сложности в составе «красно-белых» французский защитник провёл 110 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. В настоящий момент Жиго выступает за «Марсель».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 26 августа против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.