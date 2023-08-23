​«Динамо» сделало всё для скорого дебюта Захаряна в Испании

«Реал Сосьедад» работает над тем, чтобы полузащитник Арсен Захарян, который перебрался в клуб из «Динамо», смог дебютировать в пятничном матче против «Лас-Пальмаса». В московском клубе сообщили, что со своей стороны сделали всё возможное.

«Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат. Игрок отзаявлен», - ответ пресс-службы «Динамо» приводит ТАСС.

Матч испанского чемпионата между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом» стартует 25 августа в 20:30 по московскому времени. После двух туров Ла Лиги новая команда Арсена Захаряна имеет два зачётных балла в своём активе.