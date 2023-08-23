Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» сделало всё для скорого дебюта Захаряна в Испании

23 Августа 2023 • 14:22 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
1 4.20 X 3.15 2 2.00
25.08 20:30

«Реал Сосьедад» работает над тем, чтобы полузащитник Арсен Захарян, который перебрался в клуб из «Динамо», смог дебютировать в пятничном матче против «Лас-Пальмаса». В московском клубе сообщили, что со своей стороны сделали всё возможное.

«Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат. Игрок отзаявлен», - ответ пресс-службы «Динамо» приводит ТАСС.

Матч испанского чемпионата между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом» стартует 25 августа в 20:30 по московскому времени. После двух туров Ла Лиги новая команда Арсена Захаряна имеет два зачётных балла в своём активе.  

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
15:15 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Абаскаль мало внимания уделяет игре в обороне»
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев мечтает создать детскую лигу
15:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ивич меняет игру «Краснодара», команда стала более организованной»
15:00 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба показал, что ему подарили на день рождения видео
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Смолов не тренировался в общей группе «Динамо»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «У «Зенита» есть всё, чтобы спокойно обыграть «Урал»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером»
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Трансфер Карраскаля в «Динамо» находится в подвешенном состоянии
14:29 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев – о показателях в «Ахмате»: «По соотношению результата к бюджету мы и вовсе чемпионы»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Звал ли Жиго обратно в «Спартак»? Нет, не звал»
14:22 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» сделало всё для скорого дебюта Захаряна в Испании
14:08 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Захарян был не совсем ключевым игроком «Динамо»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Мирзов может уехать в европейский клуб
13:50 · Россия. Премьер-лига
Кононов: «Ивич — современный европейский тренер, который предпочитает атакующий стиль»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Помазун назвал задачу «Урала» в РПЛ
Все новости
Рекомендуем