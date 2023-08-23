Сенников: «Захарян был не совсем ключевым игроком «Динамо»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, как на «Динамо» отразится потеря полузащитника Арсена Захаряна.

Напомним, по ходу текущего месяца Захарян перешёл в испанский «Реал Сосьедад». Сенников выразил мнение, что 20-летний футболист не был ключевым игроком «Динамо».

«Да, он мог усилить команду, но и то, когда находился в хорошей форме. Не могу сказать, что сейчас он был в оптимальном состоянии. Есть много игроков в «Динамо», которые могут заменить Арсена», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. После пяти туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.