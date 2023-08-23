Мирзов может уехать в европейский клуб

Бывший полузащитник столичного «Спартака» и подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов, который в данный момент является свободным агентом, может продолжить карьеру в турецком чемпионате.

По информации журналистов Sport24, заинтересованность в подписании 30-летнего россиянина проявляет «Генчлербирлиги», выступающий в первом дивизионе Турции.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Мирзов провел 24 поединка за «Химки». Полузащитник записал себе в актив четыре забитых мяча (один – с пенальти) и одну результативную передачу. По окончании сезона Резиуан стал свободным агентом.