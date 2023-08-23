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Кононов: «Ивич — современный европейский тренер, который предпочитает атакующий стиль»

23 Августа 2023 • 13:50 Комментировать
Факел
...
Краснодар
25.08 20:00

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о наставнике «Краснодара» Владимире Ивиче.

Кононов назвал Ивича современным европейским тренером, который исповедует атакующий стиль, но при этом не забывает и про оборону.

«Владимир Ивич — современный европейский тренер, который предпочитает атакующий стиль. При этом он не забывает и про оборону. Потому что трофеи зарабатывают не только атакой, но и защитой — в каких‑то сложных играх, когда требуется действовать от обороны», — цитирует Кононова «Матч ТВ».

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» прошлой зимой, сменив на этом посту Александра Сторожука. После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, набрав 13 очков. Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 25 августа против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олег Кононов Владимир Ивич
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