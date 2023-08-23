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Орещук: «Карраскаль - замена Захаряну в «Динамо» эксклюзив

23 Августа 2023 • 13:46 Комментировать

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в стан «бело-голубых».

- С вашей точки зрения все три стороны выиграют от этого трансфера?

- ЦСКА точно выиграет. Не знаю, удастся ли его отучить от похождений в ночные клубы, а ЦСКА заработает хорошие деньги и избавится от футболиста, которым был недоволен тренер.

- А по функционалу?

- По функционалу «Динамо» выиграет. Карраскаль - хороший футболист. Не просто так он не хочет уезжать из Москвы. Зачем ему что-то менять?

- По игровым характеристикам Карраскаль - это замена Захаряна?

- Да, они очень похожи, но Карраскаль немного агрессивнее и мощнее физически. Захарян больше оснащён технически, но как футболист Карраскаль мне нравится.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Роман Орещук Хорхе Карраскаль
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