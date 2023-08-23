Помазун назвал задачу «Урала» в РПЛ

Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун поведал о задачах своей команды на нынешний сезон.

«Идем от игры к игре. Главная задача - не допустить ситуации, которая была в прошлом году, когда мы были в конце таблицы. Десятое место или выше будет хорошим результатом», - передает слова вратаря «Матч ТВ».

После пяти туров чемпионата России «Урал» набрал 13 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Краснодару». Следующий матч команда сыграет с петербургским «Зенитом» на выезде 26 августа.