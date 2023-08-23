​Маричаля удивил отъезд Норманна

Недавно Матиас Норманн уведомил «Динамо» (за «бело-голубых» он выступал в аренде) и «Ростов» о расторжении контрактов. Норвежский футболист сослался на соображения личной безопасности после инцидентов с бесплилотниками в Москве.
Комментарий по поводу резкого отъезда Матиаса Норманна дал защитник «Динамо» Николас Маричаль.
«Не удалось пообщаться с Норманном перед его отъездом, поэтому не знаю причин такого решения. Конечно, был удивлён, и не только я. Но это его решение», - сказал Маричаль, чьи слова на своих страницах приводит sport24.
Маричаль отметил, что Норманн попрощался в командном чате и пожелал команде всего наилучшего, но ничего не объяснил.
Отметим, что недавно Матиас Норманн подписал контракт с клубом «Аль-Раед».
Ближайший матч «Динамо» проведёт 26 августа – против «Рубина».
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