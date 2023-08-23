Агент Тормены: «Витор находится в хорошей физической форме, он готов играть»

Рафаэль Норманд, агент новобранца «Краснодара» Витора Тормены, рассказал о форме своего клиента.

«Витор находится в хорошей физической форме, он готов играть. Думаю, уже в скором времени он сможет дебютировать за «Краснодар», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний защитник перешёл в «Краснодар» по ходу текущего месяца из «Браги» за 3 миллиона евро. В прошлом сезоне Тормена провёл за португальский клуб 40 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 25 августа против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.