​Личка знает, в чём секрет Гвардиолы и других топ-тренеров

Рулевой «Динамо» Марцел Личка высказался насчёт секретов топ-тренеров. По словам специалиста, когда в твоей команде есть 20 игроков мирового класса, важно уметь найти с ними общий язык.

«Ты можешь выпустить на поле только десять игроков, в то время как другие десять остаются в запасе. Они могут спокойно воспринять это один-два раза, но когда не выходят в старте на протяжении трёх-четырёх матчей, то надо уже быть хорошим психологом - уметь с ними разговаривать», - сказал Личка, чьи слова приводит ТАСС.

Личка отметил, что он с большим уважением относится к таким известным специалистам, как Гвардиола, Моуринью и Анчелотти.

Под руководством Марцела Лички «Динамо» в пяти прошедших турах Премьер-лиги набрало десять очков. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Урала» на три зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в субботу, 26 августа, - против «Рубина» на выезде.