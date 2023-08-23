Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Личка знает, в чём секрет Гвардиолы и других топ-тренеров

23 Августа 2023 • 13:26 Комментировать

Рулевой «Динамо» Марцел Личка высказался насчёт секретов топ-тренеров. По словам специалиста, когда в твоей команде есть 20 игроков мирового класса, важно уметь найти с ними общий язык.

«Ты можешь выпустить на поле только десять игроков, в то время как другие десять остаются в запасе. Они могут спокойно воспринять это один-два раза, но когда не выходят в старте на протяжении трёх-четырёх матчей, то надо уже быть хорошим психологом - уметь с ними разговаривать», - сказал Личка, чьи слова приводит ТАСС.

Личка отметил, что он с большим уважением относится к таким известным специалистам, как Гвардиола, Моуринью и Анчелотти.

Под руководством Марцела Лички «Динамо» в пяти прошедших турах Премьер-лиги набрало десять очков. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Урала» на три зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в субботу, 26 августа, - против «Рубина» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Хосеп Гвардиола Марцел Личка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
14:08 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Захарян был не совсем ключевым игроком «Динамо»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Мирзов может уехать в европейский клуб
13:50 · Россия. Премьер-лига
Кононов: «Ивич — современный европейский тренер, который предпочитает атакующий стиль»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Помазун назвал задачу «Урала» в РПЛ
13:41 · Россия. Премьер-лига
​Маричаля удивил отъезд Норманна
13:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Тормены: «Витор находится в хорошей физической форме, он готов играть»
13:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Торпедо» планирует вернуться в «Лужники» в ноябре 1
13:26 · Россия. Премьер-лига
​Личка знает, в чём секрет Гвардиолы и других топ-тренеров
13:20 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Крыльев Советов» Писарский пропустит ещё минимум три игры из-за травмы
12:57 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ Алаев: «Всех ждём на стадионах, никому бойкоты не нужны»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Лахтер не верит, что «Зенит» купит Нереса 1
12:41 · Россия. Премьер-лига
Представитель Оласы: Лукас счастлив оказаться в «Краснодаре»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Червиченко рассказал, как относится к лидерству «Краснодара»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: Если бы в Москве чувствовал опасность, то уехал бы из «Динамо»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Радченко объяснил, почему «Зениту» не нужен новый форвард 1
Все новости
Рекомендуем