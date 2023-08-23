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Нападающий «Крыльев Советов» Писарский пропустит ещё минимум три игры из-за травмы

23 Августа 2023 • 13:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Балтика
27.08 17:30

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский пропустит ещё минимум три игры из-за травмы.

По информации издания «РБ Спорт», в настоящий момент 27-летний футболист тренируется индивидуально. Ожидается, что Писарский вернётся в общую группу самарской команды только после международного перерыва.

Напомним, что из-за повреждения Писарский пропустил старт текущего сезона. В прошлом сезоне нападающий провёл за «Крылья Советов» и «Оренбург» в общей сложности 35 матчей, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

После пяти туров РПЛ «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Свой следующий матч самарская команда проведёт 27 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Писарский
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ БАЛТИКА
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